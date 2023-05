Polícia Militar prende traficante de drogas e recupera objetos furtados em Paranaíba.

Policiais militares do 13º Batalhão, na madrugada dessa terça-feira (02), realizaram a prisão de um homem de 22 anos que traficava drogas e apreendeu 38 trouxinhas de cack e objetos produtos de furto.

Após tomarem conhecimento de um furto ocorrido em uma residência localizada no bairro Santo Antônio, policiais militares passaram a diligenciar em busca de localizar o possível responsável pela ação criminosa. Pouco tempo depois, os policiais obtiveram informações de que o autor seria um indivíduo de 25 anos e que ainda estaria em posse dos objetos no bairro Industrial de Lourdes, tentando trocá-los por entorpecentes.

Rondas formam intensificadas e os policiais conseguiram encontrar o homem na Rua Jeferson de Godoi e com ele havia outro indivíduo com um pequeno pote em mãos, do qual retirava o que parecia uma trouxinha de droga.

Imediatamente foi iniciada uma abordagem, mas os suspeitos desobedeceram a ordem de parada, sendo que o suspeito de cometer o furto jogou a bolsa no chão e o outro indivíduo abandonou o pote que segurava, sendo que este foi contido ainda no local e aquele conseguiu fugir por um terreno baldio.

Os policiais constataram que no pote tinha 38 porções de crack, sendo dada voz de prisão ao homem de 22 anos por cometer tráfico de drogas. Ao ser verificada a bolsa abandonada pelo suspeito de cometer o furto, onde formam encontrados parte dos objetos furtados. Assim, o autor de tráfico de drogas foi entregue na delegacia e foi qualificado o autor do furto para ser investigado pela Polícia Civil.