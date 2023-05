Polícia Militar prende três pessoas por tráfico de drogas, em Anastácio

Anastácio (MS) – equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar realizam prisão por tráfico de drogas.

Nesta quinta-feira (11/05), após receberem uma denúncia via 190 da existência de uma “boca de fumo” na Rua Oriosvaldo Costa, em Anastácio, os militares deslocaram até o referido endereço, onde localizaram uma motocicleta com uma condutora e uma passageira, que ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, sendo feito o acompanhamento tático até o bairro Nova Aquidauana, onde foi feita a abordagem das mesmas e durante a busca pessoal foi localizado uma “trouxinha” com cocaína de aproximadamente 10,8g com a condutora. Indagado a mesma sobre a droga ela respondeu que estava ali só para realizar a entrega para uma pessoa que não conhece e que receberia R$ 150,00 pelo serviço prestado à dona da “boca de fumo”. Já a passageira, informou que não tinha nenhum envolvimento com a situação.

A equipe policial, ao retornar ao local da denúncia, avistou um casal tentando fugir pelos fundos da residência, contudo não lograram êxito, vindo a ser detidos pelos militares, que realizaram varredura pelo local e encontraram pouco mais de 200g de entorpecentes, entre pasta base e cocaína, divididos em pequenas porções, uma balança de precisão e a quantia de R$ 980,91.

Diante dos fatos, os autores foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para devidas providências.

Assessoria de Comunicação Social do 7º Batalhão de Polícia Militar.