Polícia Militar realiza capacitação para plano de segurança em Sonora, Alcinópolis e demais cidades de Região Norte de MS.

Coxim (MS) – A Polícia Militar realizou nos dias (02 e 03/05), a capacitação para o plano de segurança nas escolas de Sonora, Alcinópolis e demais cidades da Região Norte de Mato Grosso do Sul.

No município de Sonora a palestra foi realizada nas escolas: Estadual Maurício Coutinho Dutra e na Escola Particular Iolanda Toniazzo Petry pelo Comandante da Polícia Militar do município, Capitão Yoshimura, onde frisou os Protocolos de segurança em ambiente escolar, sendo direcionados aos profissionais de educação. Também foi apresentaram um plano de emergência que será implementado em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

O objetivo do protocolo é capacitar educadores sobre como agir em situações de emergência, traçando rotas de fuga e estratégias para garantir a segurança dos alunos.

Em Alcinópolis foi ministrado pelo Sargento Melo que palestrou na Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro e na Escola Municipal Alcino Carneiro atendendo todos os professores e demais profissionais do ambiente escolar.

Em Pedro Gomes, Rio Verde de MT/MS e Coxim, a palestra continua nas demais escolas de forma a atender todas as escolas e os profissionais de educação.

Durante a reunião, foram discutidos aspectos estruturais das unidades escolares, como muros e saídas de emergência, além de medidas como a intensificação das rondas de patrulhamento da Polícia Militar e sistema de videomonitoramento da rede escolar.

Os gestores da unidade escolar destacaram a importância da conscientização da segurança no ambiente escolar e agradeceu ao 5° Batalhão da Polícia Militar de Coxim pelo esforço conjunto para garantir a segurança nas escolas da cidade.

O Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel Magno frisou que serão realizadas as reuniões com educadores, pais e estudantes das escolas municipais, estaduais e privadas para treiná-los em como agir em situações de emergência e conscientizá-los sobre a importância da segurança escolar. “Essa foi a 2º escola e em breve todas as demais unidades escolares passarão pela capacitação” salientou o comandante.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM