Polícia Militar realiza policiamento escolar e inicia ciclo de palestras nas instituições de ensino na área da 4ª CIPM

Nesta quarta e quinta-feira, 19 e 20 de abril, os militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar intensificaram o policiamento em todas as instituições de ensino dos municípios de Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas e Figueirão.

Os militares foram muito bem recebidos e participaram de algumas atividades com as crianças e adolescentes no intuito de promover uma campanha de paz nas escolas.

O policiamento ostensivo e preventivo, na modalidade escolar, foi reforçado em razão dos últimos acontecimentos ocorrido em escolas e creches de todo o Brasil.

Foram realizadas palestras com diretores, coordenadores e professores, além de conversas com os alunos, como forma de tranquilizar e orientar a tomar medidas e atitudes que ajudam a amenizar a situação no atual cenário vivido na sociedade.

O comandante da 4ª CIPM destacou: “É um momento delicado e importante nas instituições de ensino e é papel da Polícia Militar jamais deixar ameaças prosperarem e atrapalharem o ensino de nossas crianças e adolescentes”. Por fim, agradeceu todo o carinho e a recepção nas escolas, pontuando novamente que todos podem contar com os policiais militares da 4ª CIPM”.