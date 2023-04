Polícia Militar recupera objetos furtados em São Gabriel do Oeste após perseguição

São Gabriel do Oeste (MS) – Hoje, segunda-feira, 17 de abril, por volta das 15h28, a Polícia Militar de São Gabriel do Oeste foi acionada via 190 por um comunicante, informando que havia avistado um indivíduo de camiseta verde em uma bicicleta saindo de um terreno baldio carregando um botijão de gás e um notebook. Ao perceber a presença da testemunha, o autor fugiu de bicicleta, momento em que a testemunha entrou em contato com a Polícia Militar.

Imediatamente, a equipe de plantão foi deslocada para o local e obteve as características do autor com a testemunha. Em rondas pelo local, os policiais localizaram o suspeito de 21 ano na Rua Rio de Janeiro, em uma bicicleta preta, carregando o botijão de gás e o notebook. Ao perceber a presença da viatura, o autor abandonou a bicicleta e fugiu correndo com os objetos, pulando muros de várias residências.

Os policiais deram ordem de parada ao autor, mas o mesmo continuou fugindo, sendo acompanhado pelos policiais e informado sobre sua localização pelas testemunhas que acompanhavam a ação. O autor foi finalmente encontrado tentando se esconder em uma residência. Após a prisão do autor e a recuperação dos objetos furtados, os policiais foram até o endereço indicado pela testemunha na Rua Goiás, onde o vizinho da vítima confirmou que os objetos pertenciam ao seu vizinho, que não estava em casa, pois estava trabalhando.

A guarnição entrou em contato com o proprietário, e mostrou uma foto do notebook, que foi reconhecido como sendo seu. O autor negou ter furtado os objetos, mas a testemunha também o reconheceu como o autor do crime. O autor afirmou à guarnição que não teria consequências, pois sairia em audiência de custódia.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao autor, que foi encaminhado ao Hospital Municipal para exame de corpo de delito e, em seguida, entregue à Delegacia de Polícia local, juntamente com os objetos furtados, para as providências previstas em lei. A vítima dos objetos furtados foi informada sobre a recuperação de seus pertences e o autor ficou à disposição da justiça.

A Polícia Militar reforça que a colaboração da população através de denuncias é essencial para o combate à criminalidade.