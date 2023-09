Polícia Militar reduz índice de criminalidade em Três Lagoas

Três Lagoas (MS) – Uma pesquisa recente conduzida pelo guia imobiliário MySide, divulgada em agosto de 2023, revelou que Três Lagoas é líder em segurança na região Centro-Oeste do Brasil.

O estudo divulgado em agosto de 2023, foi realizado pelo guia imobiliário MySide e publicado no site globo.com (casavogue) utilizou dados coletados do IBGE e Ministério da Saúde, que apontou Três Lagoas como uma das mais seguras para se comprar um imóvel e morar na região Centro-Oeste do Brasil, tendo como parâmetro utilizado na classificação a quantidade de homicídios por 100 mil habitantes.

Vale ressaltar que a Polícia Militar e demais forças de segurança vem atuando diuturnamente buscando a redução dos índices criminais e a segurança da população.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Facebook e Instagram

Fonte