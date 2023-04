Polícia Militar reforça policiamento escolar na área da 12ª CIPM

A 12ª Companhia Independente de Polícia Militar tem reforçado o policiamento escolar, através de rondas e ponto base, nas escolar estaduais, municipais e particulares no municípios de São Gabriel do Oeste, Camapuã e Rio Negro.

O intuito é garantir a preservação da ordem e proporcionar segurança aos estudantes, professores e funcionários das escolas. A Polícia Militar sempre trabalha na prevenção e o policiamento é focado em prestar apoio a toda rede de ensino pública e privada.

Somente em São Gabriel do Oeste, de 14 de março até o dia 11 de abril a Polícia Militar já foi empenhada 74 vezes no policiamento preventivo em frente as escolas.

A Polícia Militar pede a atenção quanto à transmissão em massa de fake news (notícias falsas), pois vivemos um momento delicado.

A 12ª CIPM está atenta e já tomou medidas de precauções. O trabalho está sendo feito em conjunto com vários setores da sociedade para garantir a segurança de todos os alunos.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a SaferNet Brasil, criou um canal exclusivo para recebimento de informações de casos suspeitos de ataques a instituições de ensino. O formulário de denúncia está disponível no endereço www.mk.gov.br/escolasegura, onde conteúdos e dados enviados serão mantidos sob sigilo.