Polícia Militar reforça segurança nas escolas

Na manhã de hoje (12/04), a Subcomandante-Geral da PMMS Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião participou de coletiva de imprensa realizada pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul para anunciar um plano de ação visando aumentar a segurança dos estudantes e profissionais da educação.

Conforme destacado pelo governador do estado, Eduardo Ridel, já está em andamento um plano de segurança nas escolas, com projetos e programas em execução, que neste momento passarão por ampliações e novas ações emergenciais devido aos casos de violência em escolas em todo o Brasil.

“Aqui no Estado, apresentamos ações novas. Foram reforçados programas que já estão em andamento e ainda está sendo realizado o monitoramento total das escolas, bem como o tempo de resposta rápida e serviço de inteligência nas investigações”, disse o governador.

A Polícia Militar irá reforçar as rondas policiais em regiões estratégicas, com a presença de monitoramento aéreo com helicópteros da corporação. Também serão disponibilizadas para os serviços novas viaturas para prestar apoio as que já auxiliam no policiamento nas escolas.

“Nossos policiais militares são capacitados e estão indo às escolas mesmo quando não acionados pelos diretores, utilizando abordagens técnicas e orientando todos”, disse a coronel PM Neidy Centurião.

As ações da Polícia Militar estão dentro do programa “Escola Segura, Família Forte”, que possui ações preventivas junto à comunidade escolar, em projetos como “Bom de Bola, Bom na Escola”, Florestinha, Patrulha Mirim, que visam uma boa relação entre as forças de segurança, alunos e famílias, e da mesma forma, propiciar um ambiente mais seguro a toda comunidade escolar.