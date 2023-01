A Polícia Militar Rodoviária apreende 246 kg de entorpecente na BR-463 em Ponta Porã. Os policiais avistaram um Gol Branco em atitude suspeita trafegando sentido Ponta Porã x Dourados. A rota utilizada e a suspensão baixa chamou atenção dos militares que decidiram abordar. O motorista ao perceber a aproximação dos policiais, tentou despistar os agentes, desobedecendo a ordem de parada emanada pelos PMs.

Durante o acompanhamento o motorista jogou o automóvel contra os outros motoristas, colocando em risco a vida dos demais usuários da via. Posteriormente o veículo foi abordado e o motorista, 26 anos confessou que transportava maconha. Após buscar veicular foram localizados 231 kg de maconha e 15 kg de skank. O motorista recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido, juntamente com veículo e o entorpecente, à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 622.800,00 reais.