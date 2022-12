A Polícia Militar Rodoviária, apreendeu 2,7 toneladas de entorpecentes e recuperou 2 caminhonetes com queixa criminal. Os PMs realizavam patrulhamento pela estrada que dá acesso ao assentamento Santa Mônica, em Campo Grande, quando visualizaram duas caminhonetes com sobrecarga. Foi dado ordem de parada, porém foi ignorado pelos motoristas, momento que os militares iniciaram um acompanhamento.

Após 1 Km o motorista do veículo Ford/Ranger perdeu o controle da direção, parou as margens da via e fugiu a pé. Logo a frente, o motorista do veículo MMC/L200 parou o veículo e fugiu a pé, adentrando na mata. As duas caminhonetes estavam carregadas com maconha, que após pesagem totalizou 2.771 kg.

Em checagem minuciosa constatou-se que o veículo Ranger possuía queixa de Furto, ocorrido dia 24/09/2022 na cidade de Esteio/RG e a caminhonete L200 possuía queixa de Apropriação Indébita, ocorrido dia 28/09/2022 no Estado de Santa Catarina. Os veículos e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados à DENAR de Campo Grande. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 5.989.000,00 reais.