A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na madrugada de hoje (15/02) uma carga de contrabando e descaminho na MS-164 em Ponta Porã. Durante policiamento os PMs abordaram um Corsa cinza, placa de Campo Grande/MS. O motorista, 43 anos, estava acompanhado do passageiro de 20 anos, eles transportavam diversas caixas de cigarros, pneus e vestimentas, todos os produtos sem documentação. As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal. O prejuízo do crime foi estimado em R$ 89.500,00 reais.