A equipe da Base Operacional de Ponta Porã, da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu ontem (22/12) uma carga de contrabando e descaminho. Os PMs realizavam fiscalização de trânsito na MS 164 quando deram ordem de parada ao veículo VW/Gol, cor prata, placa de Santo Anastácio/SP. O automóvel era conduzido por um homem de 45 anos, ele transportava diversas mercadorias de origem estrangeira como cigarros, pneus, perfumes, etc. Os objetos não possuíam a devida documentação legal. O veículo e as mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo do crime foi estimado em R$ 46.000,00 reais.