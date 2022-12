A equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu na manhã de quinta-feira (29/12) uma carga de entorpecente. Os policiais militares realizavam policiamento na MS 164, entre Vista Alegre x Maracaju, quando abordaram o veículo VW/Gol, cor prata, placa de Tatuí/SP.

Durante a abordagem o motorista, 43 anos, confessou que transportava entorpecente no porta-malas e bancos traseiros do automóvel. Foram localizados 226 kg de substância análoga à maconha. Logo, ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado, juntamente com o veículo e o entorpecente, à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 472.000,00 (Quatrocentos e setenta e dois mil) reais.