A Polícia Militar Rodoviária, apreendeu ontem a noite (14) uma carga de descaminho na MS-306 em Chapadão do Sul. Durante policiamento os PMs abordaram um ônibus MB/Mpolo, placa de Belo Horizonte/MG, linha Ponta Porã x Brasília. Após vistoria no bagageiro foram localizadas malas contendo produtos de origem estrangeira, oriundas do Paraguai. Após identificaram o passageiro dono das mercadorias o mesmo confessou que os produtos seriam revendidos em Goiânia/GO. Logo, as mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 22.500,00 reais.