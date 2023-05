Polícia Militar Rodoviária e a AGESUL promovem cerimônia alusiva aos 10 anos da Campanha Maio Amarelo

Campo Grande/MS – Na tarde desta sexta-feira, no auditório da AGRAER, foi realizada solenidade de comemoração dos 10 anos da Campanha Maio Amarelo.

O Movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Trata-se de um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, tornando-o mais seguro para todos em qualquer situação.

Foi criado a partir de uma resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), baseada em estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), que definiu o período entre 2011 e 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”, sendo iniciado no Brasil a partir do ano de 2013.

A campanha é marcada por diversas ações de prevenção à acidentes e educação no trânsito, sendo a AGESUL o órgão de autoridade de trânsito das rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul e o BPMRv o responsável pela fiscalização de trânsito, ambos atuando de forma conjunta para promover a segurança nas rodovias.

Estiveram presentes na solenidade o Diretor-Presidente da AGESUL Mauro Azambuja Rondon, o sub comandante do BPMRv Major QOPM Cleyton da Silva Santos, o Chefe do núcleo de transporte e trânsito da AGESUL Adilde Cesar Moreira, Tenente QAOPM Luiz Carlos Duarte Magalhães, representando a presidência do CETRAN-MS, e o palestrante Renan da Cunha Soares Junior, psicólogo conselheiro do CETRAN.

Diversas ações estão programadas ao longo do mês de maio nas rodovias estaduais, especialmente blitz educativas e ações preventivas envolvendo diversos órgãos que atuam na fiscalização de trânsito em Mato Grosso do Sul.

“10 anos, Maio Amarelo, no trânsito escolha a vida”.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.