Na madrugada do último sábado, uma equipe de policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar, prendeu um homem de 29 anos, por roubo, no Jardim Santa Emília.

Os militares foram informados via rádio de que havia um assalto em andamento pelas proximidades de um Hotel, no final da Avenida Afonso Pena. Seguindo as informações repassadas se depararam com o veículo que havia sido tomado, uma camionete S-10, que realizava diversas manobras perigosas com o intuito de fugir da abordagem.

Mesmo após sinais sonoros e de iluminação não foi obedecida a ordem de parada. Após intervenção policial o motorista da camionete perdeu o controle do veículo e colidiu com um pilar. Conseguiu evadir-se do local, restando somente um dos autores e as vítimas, que estavam dentro do carro.

A dupla de assaltantes realizou transações de diversos valores através dos celulares da vítimas. Também foi encontrado no bolso do homem alguns pertences de ouro, das vítimas. Todos os objetos envolvidos na ocorrência, as vítimas e o autor foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.