Uma tentativa de homicídio mobiliza a PM, Bope, Bombeiros e Samu numa casa localizada na Rua Restinga com a Avenida Marinha, na região da Coophavilla 2, em Campo Grande/MS. José Aquino (48) armado com uma faca ameaçava tirar a vida. A policia relatou que o indivíduo se encontrava sozinho no imóvel. A esposa e a filha já haviam sido resgatas mais cedo quando se deu inicio a ação as 7 horas da manhã. As equipes continuam no local na tentativa de negociação e rendição do homem.