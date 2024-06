Polícia no encalço de idoso que abusou de criança (10) em MS

Polícia identifica suspeito de abusar sexualmente criança de 10 anos de idade em Novo Horizonte do Sul. Trata-se de Francisco João Pereira (65) vulgo “Valmir”. Consta nos autos que o acusado teria sido flagrado praticando atos libidinosos com uma criança de 10 anos. Após os fatos, pelo que se apurou, veio à tona que os abusos eram praticados desde que a criança tinha cinco anos de idade.

Para que ela não contasse nada a ninguém, o idoso lhe dava presentes e ameaçava que ia abandonar a menor numa estrada. Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dele, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada pelo Poder Judiciário.

O indivíduo está foragido. Por esse motivo, a Polícia Civil solicita apoio da população para localizá-lo.

Quem tiver qualquer informação acerca do paradeiro do suspeito, Francisco João Pereira, 65 anos de idade, conhecido como Valmir, poderá realizar denúncia anônima por meio do whatsapp (67) 99208-9491.