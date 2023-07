Polícia ouve pais de bebês e supeita de tortura em creche é transferida para Rio Brilhante

Três dias após ser presa em flagrante sob a acusação de dopar e torturar crianças em uma creche clandestina, em Naviraí, Caroline Florenciano dos Reis Rech, de 30 anos, foi transferida para Rio Brilhante, onde está em cela separada.

De acordo com delegada titular da Delegacia da Mulher (DAM), Sayara Quinteiro, a polícia já ouviu diversos pais de crianças que frequentavam o local, que não é reconhecido como uma creche propriamente dita já que não era credenciada pelo Conselho Municipal de Educação da Naviraí.

A delegada não entrou em detalhes a respeito dos depoimentos por conter conteúdo sigiloso e as investigações ainda estão em curso.

Ontem, por meio de seu advogado, Caroline divulgou uma nota em que pediu para que a população refletisse sobre as acusações, porque “muitas pessoas já foram condenadas pelas redes sociais e, com o fim do processo, não foram consideradas culpadas”.

A creche clandestina denominada “Cantinho da Tia Carol”, funcionava desde janeiro deste ano e atendia cerca de 40 crianças, sendo que muitos pais já prestaram depoimento da Delegacia da Mulher (DAM) da cidade.

Conforme divulgado pelo Correio do Estado ontem, Caroline tentou tirar a própria vida durante a primeira noite na cela da delegacia. Ela aguardava vaga no presídio e hoje foi transferida a detenção em Rio Brilhante.

CRECHE CLANDESTINA

Ao Correio do Estado, a vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Naviraí, Carla Cristiane, ressaltou que a entidade não tinha conhecimento do estabelecimento, já que não era uma creche credenciada e, de acordo com ela, se tratava de uma casa que recebia crianças.

Ainda de acordo com Cristiane, todas as creches e escolas que possuem autorização para funcionamento passam por vistorias, mas, nestes casos, o Conselho só poderia atuar se houvesse denúncias, o que nunca aconteceu.

“Salientamos que o local não tinha qualquer tipo de autorização deste Conselho para funcionamento, visto que não possuía qualquer cunho educacional. A questão fática é que não se tratava de uma Creche Particular e sim de um local que funcionava de maneira ilegal”, enfatizou a conselheira.

