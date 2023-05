Polícia Paraguai descobre esquema criminoso de desbloqueios de caminhões roubados no Brasil

A Polícia Nacional do Paraguai deflagrou na tarde de segunda-feira (22) uma operação que resultou na apreensão de armas de fogo, drogas e na prisão de três pessoas.

A ação ocorreu em duas residências no bairro Jardim Aurora que segundo a polícia, eram usadas para desbloquear GPS de caminhões roubados no Brasil. Os dois presos são de nacionalidade paraguaia e o outro é boliviano.

As investigações continuam para identificar possíveis conexões com organizações criminosas brasileiras que atuam na fronteira com Ponta Porã e garantir que todos os responsáveis sejam presos.