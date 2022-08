Representando os policiais penais sul-mato-grossenses, o presidente do SINSAP/MS, André Santiago, entregou ao candidato Marquinhos Trad (PSD) um ofício com as principais reivindicações da categoria. “Os pedidos formulados pelos policiais penais objetivam assegurar valorização profissional, melhoria salarial, condições dignas de trabalho e segurança, e, principalmente, alterações legislativas que viabilizem a construção de uma Polícia Penal forte, atuante, capaz de cumprir com excelência a sua missão constitucional”, pontua Santiago.

Entre as demandas apresentadas ao candidato e aprovadas em assembleia pelos policiais penais, estão alteração legislativa, política salarial, concurso público, redução de classes e níveis, promoção funcional automática, armamento para todos os agentes, criação de secretaria específica para administrar o Sistema Penitenciário, construção de novas unidades penais, garantia de que a presidência da Agepen será ocupada exclusivamente por policiais penais e condições de trabalho e segurança.

Trad classificou como “justas” as reivindicações da categoria e se comprometeu a atendê-las, caso seja eleito. A única exceção é a reivindicação sobre a nova secretaria – criada para administrar o Sistema Penitenciário – ser comandada por policial penal. O candidato afirmou que trata-se de uma escolha política, mas garantiu que permitirá a participação da categoria na indicação.

Participaram do encontro o candidato a Deputado Federal Léo Matos e o candidato ao Senado Odilon de Oliveira. Ambos se comprometeram com as pautas apresentadas.