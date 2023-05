Policia prende acusado de homicídio em Corumbá

A polícia prendeu o autor do assassinado de Hugo Sabedra Neves, de 25 anos no dia 12 de maio, na antiga estação da Nob foi preso na quinta-feira (25) em Corumbá.

A vítima foi morta a facadas na região do peito e costas; morrendo no local. Após investigações e com ajuda de policiais penais da Unidade Mista de Monitoramento Virtual chegaram ao suspeito.

Ele confessou o crime ao Delegado Jean Castro pois teria ficado enciumado com a mulher dele, quando esteve preso e por ter lhe chamado de “corno” no dia do crime. Preso foi indiciado por homicídio e ficará à disposição da Justiça.