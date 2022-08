A DERF prendeu o acusado do homicídio de João José da Conceição, de 42 anos, crime ocorrido em 9 de agosto de 2020, em Campo Grande. João foi encontrado morto a facadas na Rua Ana Batista Caminha, no Itamaracá. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri.