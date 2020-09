CAMPO GRANDE/MS – O corpo da vitima Ronaldo Nepomuceno Neves (48) foi encontrado no último sábado (12), na estrada de acesso a cachoeira do Céuzinho, na saída para Rochedinho, e estava carbonizado e as chamas atingiram, principalmente pernas e pés. Documentos pessoais que possivelmente estivessem dentro das peças de roupas ou da caminhonete, cor branca (Foto acima), foram carbonizados.

Conforme a Polícia Civil, são quatro os acusados da morte de Ronaldo. Eles foram presos no início desta semana depois de investigações feitas pela 2º delegacia de polícia. Detalhes do depoimento não foram revelados pelo delegado Camilo Kettenhuber Cavalheiro, responsável pela condução do caso.

A vitima era dono de uma boate localizada na Avenida Ernesto Geisel e segundo informações do Jornal Midiamax ele teria se envolvido em uma briga em seu estabelecimento na madrugada do último sábado. Ronaldo teria agredido um antigo desafeto em sua boate enquanto os clientes ficaram apenas assistindo. Após a briga, o homem saiu do local e retornou tempos depois com outros homens. Após isso, Ronaldo não foi mais visto.