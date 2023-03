Polícia prende autor de feminicídio em Ribas do Rio Pardo

Everton Pereira da Silva, de 25 anos foi preso em flagrante após matar no domingo (19) a facadas a ex-companheira Daniele Alves Veloso, de 28 anos, em Ribas do Rio Pardo. De acordo com informações o autor estava escondido numa mata quando a polícia fechou o cerco e o capturou. Everton Pereira estava separado de Daniele, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Na data do crime; ele invadiu a casa da vítima e desferiu seis golpes de faca contra ela, deixando-a em estado grave. Ela morre na Sala de Emergência do Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues.

Após o crime, ele deixou a casa e sequestrou sua filha, de 2 anos, fruto do relacionamento com Daniele. A criança foi encontrada horas mais tarde na casa dos pais de Everton, pela Polícia Militar.

Familiares confirmaram que a vítima vivia um relacionamento difícil e sofria ameaças constantes. A vítima já havia pedido medida protetiva contra o ex-companheiro após registrar uma ocorrência de ameaça e vias de fato em Água Clara, segundo a Delegada Thaina.