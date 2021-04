PARANAÍBA-MS (Correspondente) – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (14) autor de roubo e recuperou os objetos da vítima. O autor mediante violência, levou bolsa e pertences de uma cidadã na estação rodoviária da cidade. Por volta das 22 horas, uma senhora de 55 anos se encontrava aguardando o ônibus com destino para a cidade de Campo Grande/MS, e acabou tendo sua bolsa arrancada de seus braços, no momento em que se utilizava do banheiro.

O autor do roubo fugiu e foi visto pela vítima e uma testemunha no momento em que adentrou um terreno localizada na Rua Vicente Barbosa de Moraes. Bombeiros militares que passavam pelo local prestaram auxílio e permaneceram em frente ao terreno baldio até a chegada das equipes da Polícia Militar.

No terreno, os policiais encontraram uma casa de madeira e documento de identidade em nome de um homem de 47 anos, sendo a foto do indivíduo prontamente reconhecida pela vítima e uma testemunha, como sendo ele o autor do roubo. As equipes da polícia militar realizavam rápidas diligências em busca do homem, quando o avistaram na Rua Jorge Alves Brow no Bairro Jardim Karina. Ao ver os policiais militares ele acabou empreendendo fuga pulando muros de várias residências até ser alcançado e detido através do uso da força moderada da força.

Os policiais militares localizaram a bolsa da vítima que estava escondida num terreno baldio na Rua Bento Ferreira de Moraes com a Rua Olegário Rodrigues de Freitas. Sendo recuperada a quantia de R$ 1.406,00 reais, documentos e outros objetos da vítima. O autor do roubo foi preso e entregue na delegacia de Polícia Civil.