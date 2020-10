CAMPO GRANDE/MS – Em operação conjunta do batalhão de Choque e da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), três ladrões foram presos na Av. Gauaicurus, região do Centro-Oeste, e o quarto bandido integrante do grupo, foi preso na casa dele, no Paulo Coelho Machado. No ato da prisão, os bandidos estavam com um veículo Sandero, cor branca (Foto acima), com teto preto.

Na última segunda-feira, os bandidos invadiram um supermercado no Jardim Tijuca, roubaram R$ 3 mil e agiram com violência, agredindo clientes e funcionários. No mesmo dia também assaltaram um Espetinho, na região do Cohab. Mas, nesta Quarta-feira (7), quando foram presos, eles contaram tudo: disseram que viviam roubando e que o dinheiro e objetos obtido de forma ilícita eram divididos entre eles e com o homem identificado como Smaurai, o dono do veículo Sandero. Samurai reside no Paulo Coelho Machado, e na casa dele a Polícia encontrou revolver calibre .38, além de vários celulares que foram roubados de clientes e funcionários dos estabelecimentos que o grupo assaltava. Agora, todos estão na cadeia