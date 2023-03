Polícia prende em flagrante autor (18) de tentativa de feminicídio em Coxim. Os policiais foram acionados via 190 informando que na Rua Projetada A no Bairro Piracema tinha uma mulher agredida com um golpe de facão. No local constaram que a vítima havia sido socorrida pelos Bombeiros para o hospital.

Em contato com a adolescente de 15 anos, ela informou que esta separada do autor e que ele não aceita a separação, passando a ameaçar todos de morte. Além de tentar forçá-la a fazer sexo. Por esse motivo, ambos começaram um desentendimento, e em dado momento chegou a tia dele de 39 anos tentou intervir na discussão, mas acabou sendo atacada com um facão, gerando um corte na cabeça e no dedo da mão.

Os policiais conseguiram detê-lo tentando se esconder nos fundos da casa. Ele confessou ter atacado a vítima com facão e teria jogado a arma no fundo do quintal. Diante dos fatos, ele foi recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia para as demais providências.