Polícia prende em flagrante dupla especializada em furtos à comércios em Dourados. os autores foram presos por uma séria de furtos na região, deixando um prejuízo estimado em R$ 100 mil.

Para entrar nos comércios, os criminosos cortavam o teto, seguiam até a área de segurança onde desligaram o monitoramento. A partir de então, executavam o crime com tranquilidade.

Após a tentativa de furto a um supermercado em Fátima do Sul, policiais de Dourados juntamente com policiais do SIG, passaram a monitorar os suspeitos que estavam na região de Ivinhema, bem como foi solicitado o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A dupla foi presa em Bataguassu, com o apoio da PRF, quando tentavam fugir para o Estado de São Paulo.

Foram apreendidos junto com os suspeitos os apetrechos utilizados para a prática do furto, e em sede de delegacia eles confessaram a prática dos crimes. O suspeito de executar o crime é de Presidente Prudente e tem diversas passagens policiais no Estado de São Paulo. O Sul-mato-grossense prestava auxílio de material e logístico para a execução dos crimes e tinha várias passagens policiais por furto a comércios, inclusive estava com Mandado de Prisão.

A dupla foi presa em flagrante e os fatos seguem sendo apurados pelo SIG.