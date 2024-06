Polícia prende Gerente do Jogo do Bicho do PCC no Jardim Tijuca

Gerente do Jogo do Bicho doi PCC foi preso no Jardim Tijuca com um, Audi Q5, 2.0 TSFI preta, avaliado em R$ 398 mil. Os policiais faziam rondas na operação Protetor de Fronteiras, sendo que ao passar pelo endereço se depararam com o veículo de luxo trafegando pelo local. Na abordagem os militares descobriram que o autor tinha várias passagens, por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Nervoso ele disse que o carro era emprestado de um amigo, porém não soube dizer como recebeu o carro e desconhecendo o nome completo do suposto colega. Na chegassem do chassi descobriu que o carro era produto de furto. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia.