DOURADOS-MS (Correspondente) – Duas pessoas foram detidas na tarde desta terça-feira (27) com submetralhadora calibre 9mm, droga e diversas munições, no condomínio Idelfonso Pedroso no município. No momento da prisão se encontravam no imóvel dois adolescentes de 15 e 17 anos e um criança de 4 anos. Os Policiais do Getam (Grupamento Especial Tático de Motos), do 3º Batalhão da Polícia Militar receberam uma denúncia anônima. E ao verificaram apreenderam 2 Kg de maconha e 13 munições. A metralhadora vem sendo utilizada em execuções na fronteira com o Paraguai. Todo o material apreendido foi encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Dourados. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar até que seja localizado um responsável. As investigações continuam verificando se há mais armas com o grupo.