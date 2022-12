A Polícia Civil prendeu parte de um grupo criminoso envolvido em série de homicídios ocorridos em Dourados. Na última ação criminosa um grupo invadiu uma casa no Parque das Nações 2 para sequestrar a realizar um tribunal do crime contra um opositor. Os investigadores passaram a seguir os rastros dos bandidos envolvidos no crime e na quarta-feira (21) identificou e capturou dois criminosos envolvidos nos crimes ocorridos nos últimos dias. Os criminosos integram uma organização criminosa de abrangência nacional e de forte atuação nos presídios.

Segundo o que restou apurado os criminosos capturados estavam com a missão de executar uma série de crimes contra vida contra pessoas que a facção já teria “decretado” no tribunal do crime. Os criminosos presos foram localizados nos bairros Bonanza e Estrela Porã. Com eles os policiais do SIG encontraram uma pistola .40 com numeração raspada usada nos crimes e um 1 Kg de maconha pronta para a comercialização. Além de cocaína e uma balança de precisão.

Os criminosos foram presos em flagrante por crimes da lei de armas e lei de entorpecentes. Durante os interrogatórios confessaram os crimes contra a vida investigados. Os fatos seguem sendo apurados.