O GARRAS prendeu no centro de Campo Grande, um grupo especializado em furtos de lojas de departamento. De acordo com as informações levantadas, os criminosos são provenientes do Estado de Goiás e são especialistas em realizar grandes furtos em lojas de departamento em várias cidades do país. Na ação foram detidos uma mulher, de 30 anos de idade, dois homens, de 28 e 35 anos e um adolescente. Com eles foram encontradas roupas variadas, acondicionadas em sete volumes, de lojas de departamento variadas, sendo os produtos preliminarmente avaliados em R$ 150 mil. O grupo se utilizava de um um dispositivo eletrônico capaz de burlar o sistema de alarme das lojas de departamento, o qual foi apreendido.

Os imputáveis foram conduzidos à sede do GARRAS para lavratura do auto de prisão em flagrante pela prática de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. O adolescente foi conduzido ao CEPOL para ser ouvido e autuado pelo ato infracional correspondente aos crimes praticados pelos adultos.