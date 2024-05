Polícia prende homicida foragido em Ladário.

A Polícia Civil prendeu um homicida foragido em Ladário. O crime ocorreu no ano de 2012. Além do referido crime, o autor cometeu homicídio bárbaro no final do ano passado no município por motivo fútil. Além de outras duas tentativas de homicídio, demonstrando, desse modo, a sua periculosidade e que agia com extrema frieza em relação às vítimas.

INVESTIGAÇÕES/PRISÃO

A equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) descobriu o esconderijo do criminoso na zona rural e com o apoio do GARRAS realizaram a prisão. Após ser detido foi encaminhado a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça. A investigação ainda prosseguirá para apurar toda a dinâmica dos crimes.