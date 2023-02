A Polícia Civil prendeu um jovem de 27 anos por furto em Ivinhema. As investigações se iniciaram após a vítima, proprietário de um comércio, registrar um boletim de ocorrência narrando que um indivíduo até então desconhecido, mediante arrombamento furtou um aparelho eletrônico do local. De posse dessas informações, foram iniciadas as investigações e foi possível a identificação, localização e captura do autor. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante por furto qualificado mediante arrombamento.