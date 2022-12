A Polícia prendeu um indivíduo após tentar roubar o carro de uma mulher, em Campo Grande. A DEFURV apreendeu a faca utilizada na prática do crime. O autor abordou a vítima quando ela estava saindo da academia e tentava entrar em seu veículo.

No momento da abordagem, o indivíduo sacou uma faca e ameaçou matar a vítima caso ela não abrisse o automóvel. Por temer pela própria vida a vítima ligou o carro e saiu rapidamente do local. De posse dessas informações os policiais em diligências nas imediações do local do fato identificaram o suspeito e o localizaram em sua residência. Ao ser entrevistado o jovem de 21 anos, confessou a autoria, relatando, porém, que não pretendia subtrair o veículo da vítima, mas apenas valores em espécie.

Além disso, o suspeito apresentou a roupa utilizada no dia do fato, bem como indicou onde estava escondida a faca utilizada no crime. A roupa e a faca foram apreendidas, sendo tais objetos reconhecidos pela vítima como os utilizados pelo suspeito no dia do crime. O suspeito foi indiciado pela prática do crime de roubo tentado, majorado pelo emprego de arma branca, cuja pena varia entre quatro e dez anos, com o aumento de um terço até a metade.