Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF) prenderam na quinta-feira (8), um homem de 39 anos, responsável por pelo menos 11 furtos e suspeito de outros vários, em Campo Grande. O criminoso havia sido preso pela Especializada em fevereiro do ano passado, quando se evadiu do sistema prisional ao progredir para o regime semiaberto e foi identificado como autor de furto no Centro.

Nesta ação, os policiais civis recuperaram em torno de R$ 50 mil em mercadorias. Como diversas ferramentas, como alicates, chaves de fenda e pé de cabra, ele cortava cadeados e rompia portões de elevação. O larápio com uma certa habilidade removia portas de vidro do tipo blindex, entrava rapidamente e subtraia eletrônicos como televisões e notebook. Entre as vítimas, o criminoso furtou uma loja de roupas e uma residência de onde levou um valor substancial em joias.