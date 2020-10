LADÁRIO-MS (Correspondente) – Operação Poena da Polícia Civil prende nove fugitivos do sistema penal de Ladário e Corumbá. Ao todo foram recapturados oito homens e uma mulher, com idades entre 20 e 47 anos, pelos crimes de receptação, roubo, tráfico de drogas e violência doméstica.

A força tarefa tem por objetivo prender evadidos do sistema prisional e fazer com que cumpram suas penas de forma regular. Os recapturados foram encaminhados ao presídio local, onde aguardarão as determinações da Justiça.

NOME DA OPERAÇÃO

O nome da operação é uma referência à Deusa romana “Poena”. A menção à divindade latina que aparece como mãe das Fúrias, sendo uma das Divindades Infernais e que é considerada a deusa do castigo, tem por escopo demonstrar aos infratores que suas condutas desregradas serão punidas em consonância com a lei.