PARANAÍBA-MS (Correspondente) – Na noite deste domingo (07), Os Policiais recuperam na noite de domingo (7) uma caminhonete Amarok que fora furtada no estado de Minas Gerais. O receptador, um jovem de 26 anos fora preso. Os policiais receberam uma denúncia que nos altos da Avenida Três Lagoas um caminhão plataforma em atitude suspeita transportava uma caminhonete AMAROK de cor branca e era seguido por um veículo modelo pálio.

Os policiais foram ao local e conseguiram abordar os veículos e durante a vistoria o homem demostrou muito nervosismo e numa conversa desencontrada sobre a origem da caminhonete. Os policiais ao verificaram a numeração do chassi que estava tampada com uma lixa, ao ser descoberta constaram que se o veículo era produto de roubo no Estado de Minas Gerais no dia 20/12/2020. O indivíduo acabou confessando que venderia a caminhonete na cidade de Ponta Porã/MS, região de divisa com o Paraguai.

Diante do flagrante delito, o indivíduo foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, onde a caminhonete foi entregue para ser restituída ao seu dono.