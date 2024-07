Polícia prende receptador e recupera celular furtado em Corumbá

A Polícia recuperou um celular furtado numa casa no bairro Dom Bosco em Corumba. O furto ocorreu no dia 17 de julho de 2024, enquanto a vítima estava em sua residência dormindo. O autor adentrou o imóvel com a vítima no local, conseguindo subtrair seu celular, documentos pessoais e cartão bancário.

As investigações apurou que o celular da vítima foi vendido a um jovem de 19 anos num comércio nas proximidades. As investigações levaram até o receptador. Na sua casa os familiares tentarem enganar os policiais dizendo que ele estaria trabalhando em Puerto Quijarro, na Bolívia.

Contudo o encontraram escondido no imóvel que alegou que presumiu que o telefone tinha origem lícita. Ele recebeu voz de prisão por receptação, em seguida, conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais pertinentes, permanecendo à disposição da justiça.