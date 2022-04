A Polícia Civil identificou o suspeito de diversos furtos realizados no Detran de Mundo Novo. As motos furtadas do Detran bem como motores de outras estavam escondidas numa mecânica. O suspeito admitiu os furtos. Os policiais apreenderam ainda maconha e haxixe e uma espingarda calibre .22 e diversas munições. Ele foi indiciado pela prática dos furtos e pelos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.