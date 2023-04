Polícia prende suspeito de homicídio em MS

A PM prendeu o autor do homicídio em São Gabriel. Os policiais na busca pelo criminoso o encontram no Bairro Jardim Gramado. Ao ser questionado onde havia dispensado a faca usada no crime ele informou que havia jogado na via pública, próximo ao Mercado Língua Preta.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para o Hospital Municipal para realização do exame de corpo e delito. A ação da polícia garantiu a prisão do suspeito e reforça o compromisso das autoridades em garantir a segurança da população.