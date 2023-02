A Polícia prendeu um homem de 43 anos acusado de ter matado Daniel Cabral Cristaldo, de 33 anos numa residência na Rua Anhumas, no Bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste. De acordo com a Polícia Civil o suspeito foi detido numa casa próximo ao local do crime. A faca usada no homicídio, foi encontrada embaixo de uma cama com vestígio de sangue. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de São Gabriel do Oeste. O corpo da vítima foi encaminhado ao IMOL, para a realização de exame necroscópico.