A Polícia Civil, através da 6° Delegacia de Polícia de Campo Grande, prendeu, nesta sexta-feira (19), um homem suspeito de realizar tráfico de drogas no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. Após investigações os policiais identificaram que um homem que estaria vendendo pasta base, maconha e crack e recebendo produtos de crime como pagamento. Em diligências na manhã de hoje os policiais surpreenderam o suspeito vendendo drogas para um usuário na Rua Imburus, esquina com Rua Acauã, no Jardim Tijuca.

Foram apreendidas sete “paradinhas” de pasta base, embrulhadas e prontas para venda, não para o uso, uma paradinha de maconha, um cigarro de maconha, que o usuário acabara de comprar e estava fumando e R$ 244,00 em moeda corrente nacional.

O homem reside na outra esquina e franqueou a entrada em sua residência, onde foram localizados cinco receptores de televisão via satélite, que podem ser produtos de furto/roubo o que será apurado oportunamente. O suspeito usa tornozeleira eletrônica por outros crimes cometidos e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.