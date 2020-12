No final da tarde de terça-feira (8), investigadores do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, em diligências no bairro Marcos Roberto, foram acionados por pessoas que estavam no local sobre um roubo que acabara de ocorrer na rua Ouro Branco nº 730.

No local, a vítima relatou que foi abordado por um indivíduo em via pública, mediante grave ameaça fazendo menção de estar em posse de uma arma de fogo, e temendo por sua vida, entregou a sua bicicleta.

Os investigadores, efetivaram a prisão do indivíduo, de 28 anos, responsável pelo roubo e apreenderam a bicicleta subtraída que foi restituída para a vítima, após a adoção dos procedimentos de Polícia Judiciária elaborados na Depac Cepol, onde foi constatado que o suspeito mentiu o nome e estava evadido do sistema prisional desde o dia 17 de outubro deste ano, quando cumpria pena no regime semiaberto pelo crime de roubo.