A Polícia Militar durante a Operação Carnaval prendeu um traficante em Bonito. Os policiais em patrulhamento na região central da cidade, procederam à abordagem a uma moto, visto que se encontrava com escapamento irregular. Na revista pessoal no piloto da moto de 19 anos foi localizada em sua mochila uma porção de maconha e nisso recebeu voz de prisão dos policiais. As medidas administrativas de trânsito foram tomadas, entre as quais da motocicleta ser devidamente removida ao pátio do Detran/MS. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, sendo que responderá pelo crime de tráfico de drogas.