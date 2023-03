A Polícia prendeu hoje (17) em flagrante um traficante na Vila popular em Campo Grande. Durante o mandado de busca e apreensão na casa do acusado de 38 anos foi apreendido diversas porções de pasta base de cocaína. Ele afirmou ser usuário de drogas, todavia o entorpecente estava embalado pronto para a venda; caracterizando o tráfico de drogas.

No Jardim Sayonara em cumprimento da ação foi preso um coautor de homicídio doloso na forma tentada, ocorrido no dia 07/03/2023 na região. O vulgo “Nego Angorá” foi preso como coautor de um homicídio doloso na forma tentada em 07/03/2023 na região. Durante o interrogatório o acusado confirmou que agiu em conlui com “Beiço” na tentativa de homicídio de “Corumbá”, porque ele teria abusado sexualmente de duas mulheres que moram no posto desativado da “Águas Guariroba” do Sayonara.