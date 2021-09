DOURADOS – MS (Correspondente) – Policiais civis da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), apreenderam 1.958 Kg de maconha em uma casa localizada na Rua Flamingo, bairro Esplanada, em Dourados. Durante a ação, duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o imóvel funcionava como entreposto de drogas pertencente a uma facção instalada no Estado do Rio de Janeiro.

Nesta segunda-feira (13), os policiais apuraram que havia drogas no imóvel, e que um carregamento estava para sair com destino a cidade de Duque de Caxias (RJ). Ao realizar monitoramento no local, os policiais verificaram que estava ocorrendo uma escavação no quintal dessa casa, deduzindo-se que as drogas estavam sendo desenterradas para serem enviadas.

Ao ser realizada incursão no imóvel, os policiais identificaram que dois indivíduos, com idades de 22 e 48 anos, sendo um douradense e outro oriundo do Estado do Rio de Janeiro com várias passagens por tráfico de drogas. No imóvel foram identificados dezenas de fardos contendo maconha, os quais estavam com resquícios de terra, confirmando-se que haviam sido retirados de buracos escavados no quintal. Diante dos fatos, os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo representado pela decretação de suas prisões preventivas.