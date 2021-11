Operação da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), junto da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e Garras prenderam na manhã desta quarta-feira (24), três pessoas em Campo Grande (MS) investigadas em relação ao homicídio do casal Priscila Gonçalves Alves (38), e seu marido Pedro Vilha Alta, mortos carbonizados no da 15 de agosto deste ano. Segundo informações do delegado, o modo operante como os corpos foram encontrados esquartejados, sem cabeças e dispostos em sacos de lixo e espalhados pela região, é o mesmo como operam facções criminosas. Um dos corpos foi encontrado envolto em pneus queimados, em uma execução conhecida como “micro-ondas”, quando a pessoa é queimada dessa forma.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos bairros Vivendas do Parque e Panorama. Duas pessoas foram presas por força de mandados de prisão temporária e uma terceira por tentar roubar a arma de um policial durante a abordagem. Cerca de 11 testemunhas foram levadas para a delegacia para prestarem esclarecimentos sobre o assassinato do casal.