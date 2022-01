DEODÁPOLIS-MS (Correspondente) – Na tarde de segunda feira (3), Policiais Militares da Força Tática do 14º Batalhão de Polícia Militar fizeram a prisão de um homem de 21 anos e a apreensão de um menor de 17 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu no final da tarde de ontem, quando a equipe policial estava em policiamento ostensivo e preventivo pela cidade quando recebeu a denúncia que em uma residência havia um comercio de entorpecente. A equipe policial passou a realizar rondas nas imediações do local. Um indivíduo ao perceber a presença policial foi correndo em direção ao endereço da denunciado avisar um comparsa que arremessou um embrulho no terreno baldio do lado. Os indivíduos foram abordados e identificados e, após buscas pela vegetação, o objeto foi localizado, sendo uma bolsa pequena na cor verde contendo 27 papelotes de uma substância análoga a Crack, com peso de aproximado de 4 gramas. Diante dos fatos o menor recebeu voz de apreensão pelo ato infracional e o maior recebeu voz de prisão em tese pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzidos a delegacia de Polícia Civil de Deodápolis, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências.